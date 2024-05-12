شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والاستجابة الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، تفاصيل اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية.

وبين أن الاجتماع ناقش خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. تداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين وذكر أن اجتماع كبار المسؤولين رفع مشروع قرار للمستوى الوزاري المختص ثم للقمة العربية التي ستعقد في المنامة الخميس المقبل.

ويدعو الدول والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة والتي تشتمل على مرحلتين.

وبين أن المرحلة الأولى برامج تتعلق بالاستجابة الطارئة والإغاثة الشاملة والإنعاش المبكر، والمرحلة الثانية والتي سيتم العمل عليها في وقت لاحق فيما يتعلق بالإنعاش وإعادة الإعمار المبكر. العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتتناول الخطة الخسائر والأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني في القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية.

يضاف إلى ما سبق مراحل وبرامج الإغاثة والاستجابة العاجلة لحاجات الشعب الفلسطيني.

