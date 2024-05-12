شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية تونس والعراق يؤكدان حرصهما على تعزيز علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالعراق فؤاد حسين حرصهما على تعزيز علاقات التعاون، مستندين في ذلك إلى الإرادة السياسية الصادقة لقيادتي البلدين، وعزمهما الراسخ على الارتقاء بها إلى مستوى شراكة ناجعة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية -في بيان السبت- أن ذلك جاء خلال انعقاد الدورة 17 للجنة التونسية العراقية المشتركة​​​​​ بالعاصمة بغداد.



وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى أن تتوفق اللجنة في تحقيق النقلة النوعية المرجوة في علاقات التعاون الثنائي، مشيران إلى ضرورة تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات مقاومة الإرهاب والفكر المتطرف والعنيف والهجرة غير الشرعية.



واتفقا الجانبان على إيجاد الصيغ المناسبة للرفع من نسق التجارة البينية، مؤكدين على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بدفع التعاون في عدد من المجالات الواعدة السياحة والنقل الجوي والصناعات الدوائية والتعليم العالي والثقافة، كما تطابقت مواقف الجانبين عند تباحثهما لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما القضية الفلسطينية.