الخليج اليوم .. سلطان عمان في زيارة دولة إلى الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يقوم سلطان عمان هيثم بن طارق غدا الاثنين بزيارة دولة إلى الكويت سيلتقي خلالها بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وجاء في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم الأحد: "سيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب الأخوية ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلّعات وآمال شعبيهما، إضافة إلى بحث الموضوعات التي تجسد العمل الخليجي وتعزز مسيرته في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية".

وأشار البيان إلى أنه يرافق السلطان في زيارته وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلا من شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وبلعرب بن هيثم آل سعيد، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، وسلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وحمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وصالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان لدى دولة الكويت.