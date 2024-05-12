شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الدفاع المدنى بغزة: خسرنا 80% من آلياتنا ومعداتنا وأجهزتنا منذ بداية الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير الدفاع المدني في غزة رائد الدهشان اليوم الأحد، إن جهاز الدفاع المدني خسر 80% من آلياته ومعداته وأجهزته منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وناشد الدهشان - في مداخلة خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية - الدول والمنظمات الدولية بدعم جهاز الدفاع المدني ليتمكن من استكمال مهامه في قطاع غزة.. مطالبا بتوفير سيارات الإطفاء والإسعاف، والآليات والرافعات الثقيلة التي تساعد في انتشال الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض بصورة عاجلة.

وأضاف أن الكادر الطبي محاصر في المناطق الجنوبية والشمالية ولايوجد هناك أى تواصل معهم، لافتا إلى أنه يتم استهداف الطواقم الطبية والإسعافية والميدانية ومقدمي الخدمات الإنسانية بشكل مباشر، وقصف مراكز تواجدهم باستمرار.