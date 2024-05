شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد أهمية قمة البحرين في تشكيل موقف عربي موحد والان نبدء بالتفاصيل

في افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة العربية (33)، الأمين العام يستعرض البنود المعروضة على المجلس وفي مقدمتها"خطة الاستجابة العربية الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي".

كلمة الأمين العام: https://t.co/4prMk2bWIt pic.twitter.com/CtYGDnKG13 — جامعة الدول العربية (@arableague_gs) May 12, 2024



الأهداف والتطلعات المنشودة

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "قمة البحرين" تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تُعقد فيه، إذ تواجه المنطقة العربية تحدياتٍ غير مسبوقة على أكثر من صعيد، وفي مقدمتها استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، بجانب تأزم الوضع الإنساني والسياسي في عدد من دول المنطقة.جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم اليوم الأحد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين "قمة البحرين"، والاجتماعات التحضيرية للقمة، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي. وأشار أبو الغيط إلى أن "قمة البحرين" تُعد محورية في تشكيل موقف عربي موحد، مثمنًا الدور الحيوي للدبلوماسية البرلمانية العربية، التي تعد رافدًا مهمًا للعمل العربي المشترك. كلمة الأمين العام: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة الدول العربية (@arableague_gs)وأكد رئيس مجلس النواب البحريني حرص بلاده على تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لنجاح القمة العربية الثالثة والثلاثين، في ظل الظروف والتحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات ومستجدات، وما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة.وأشار إلى الدعم البرلماني العربي لما ستسفر عنه القمة من قرارات وتوصيات، وما سيتضمنه البيان الختامي من رؤى ومبادرات، خاصة في مجال التكامل الاقتصادي والتنموي.