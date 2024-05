شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعتزم التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

توفير الحماية للفلسطينيين

الدمام - شريف احمد - وأعلنت مصر عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.وجاء في بيان صادر عن وزارة خارجيتها يوم الأحد، أن ذلك في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، وظروف غير قابلة للحياة في القطاع، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وطالبت مصر، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني بوصفه شعبًا يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.