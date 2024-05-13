شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. اكتمال الاستعدادات لاستضافة القمة العربية الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مملكة البحرين، اكتمال استعداداتها لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، والذي سيعقد الخميس المقبل.

ووفقًا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، جرى الانتهاء من كافة الإجراءات والتحضيرات لاستضافة القمة العربية، إذ كثفت لجنة الإعداد والتحضير برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، من وتيرة الإعداد والتنظيم من خلال اجتماعات متواصلة ومتابعة ميدانية على مدار الساعة، بما يضمن إنجاح القمة العربية.

وازدانت الشوارع الكبرى والطرق الرئيسية ومعالم مملكة البحرين، بأعلام الدول العربية الشقيقة وصور القادة، في مشهدٍ يعكس الوحدة والتضامن العربي في أروع صوره، احتفاءً وترحيبًا باستضافة المملكة لأعمال هذه القمة التاريخية.

جامعة الدول العربية

وأنهى المركز الإعلامي الخاص بالقمة استعداداته لتسهيل عمل الإعلاميين، من خلال توفير كافة الخدمات اللوجستية والفنية اللازمة لهم وإثراء محتوى تغطياتهم الإعلامية بما يتناسب مع أهمية الحدث والحضور الإعلامي الواسع.

سبق وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "قمة البحرين" تكتسب أهمية كبيرة بواقع التوقيت الدقيق الذي تُعقد فيه، إذ تواجه المنطقة العربية تحدياتٍ غير مسبوقة على أكثر من صعيد، وفي مقدمتها استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، بجانب تأزم الوضع الإنساني والسياسي في عدد من دول المنطقة.