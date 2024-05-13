الخليج اليوم .. ارتفاع الكوادر التمريضية في السعودية إلى أكثر من 235 ألفاً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض.. ارتفاع الكوادر التمريضية في السعودية المسجلين في هيئة التخصصات الصحية في عام 2023م إلى أكثر من 235 ألفاً.

كشفت وزارة الصحة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، عن ارتفاع إجمالي أعداد المسجلين والمصنفين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من كادر التمريض بالقطاع الصحي في السعودية خلال العام 2023م إلى 235,461.

ويأتي ذلك في تواصل للجهود التي تبذلها الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ استراتيجية الترغيب بمهنة التمريض، كإحدى مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي التي أسهمت في دعم وتمكين هذه المهنة الإنسانية، كما يأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030 في دعم الكوادر الصحية بالمملكة للارتقاء بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

أكثر من 23%

وطبقًا لتقرير صادر عن الوزارة، ارتفع إجمالي عدد الممرضين والممرضات خلال عام 2023م بما نسبته أكثر من 23% منذ عام 2016، ومنهم أكثر من 106 آلاف ممرض وممرضة في وزارة الصحة، فيما بلغ عددهم في الجهات الحكومية الأخرى قارب 15 ألف ممرض وممرضة والقطاع الخاص زاد عن 67 ألف ممرض وممرضة، ليرتفع الإجمالي في القطاع الصحي إلى 235,461 في مجال التمريض. وفيما يتعلق بالجامعات السعودية التي تعتمد تخصص التمريض في أقسامها قد بلغت 14 جامعة، حيث تشكل المخرجات رافداً إضافياً في ظل وجود متخصصين من أبناء الوطن يتوزعون في تخصصات نوعية متقدمة، يمثلون مصدر فخر لبلادهم.

يذكر أن ارتفاع أعداد الممرضين والممرضات في القطاع الصحي في المملكة، يأتي انعكاساً للاهتمام بالجانب الإنساني والمهني للتمريض وعطائهم بقيم الشغف والتعاطف والإتقان، وترجمة للجهود المبذولة من أجل توفير الأعداد الكافية وتجويد الخدمات الصحية للكادر الصحي، وتعزيزاً للدور الحيوي للتمريض في تقديم رعاية إنسانية عالية الجودة للمرضى في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية.