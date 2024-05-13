الخليج اليوم .. رئيس الدولة يبحث علاقات التعاون مع وزير الدفاع الإندونيسي ويمنحه "وسام زايد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم ــ في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ معالي فرابوو سوبيانتو وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا الرئيس المنتخب.

ونقل معاليه إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات فخامة جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار فيما حمله سموه أطيب أمنياته للرئيس الإندونيسي وشعبه الصديق بمزيد من الرخاء والتطور.

كما جدد سموه تهنئته لمعالي فرابوو سوبيانتو بفوزه في الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا..متمنياً له التوفيق في قيادة بلده خلال المرحلة المقبلة وتحقيق تطلعات شعبه والانطلاق من العلاقات الإستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وإندونيسيا لتطوير آفاق التعاون بما يخدم التنمية والازدهار في البلدين.

وبحث سموه ووزير الدفاع الإندونيسي العلاقات الثنائية خاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين .. بجانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ومنح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء .. معالي فرابوو سوبيانتو "وسام زايد" تقديراً للجهود المخلصة التي بذلها ودوره في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإندونيسيا.

من جانبه أعرب معالي وزير الدفاع الإندونيسي عن شكره وتقديره لسموه وعن اعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية وهو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التطور والنماء الذي يلبي طموحاتهما

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وسعادة عبد الله الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا وعدد من كبار المسؤولين بجانب الوفد المرافق للوزير الضيف