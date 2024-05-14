شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على غزة إلى 35173 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الـ221 على التوالي إلى 35173 شهيداً، وجرح نحو 799061 فلسطينياً؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 82 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 234 بجروح في القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

