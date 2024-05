شكرا لقرائتكم خبر عن حسام زكي: "إعلان البحرين" سيؤكد الموقف العربي الداعم لفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن الموقف العربي الداعم لفلسطين سياسيًا ودبلوماسيًا مهم، ويمثل عمودًا صلبًا مع المنظمات الدولية لمساندة القضية الفلسطينية.

وأوضح في تصريحات في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بالبحرين، أن موضوع اجتياح رفح الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال حظي بنقاش واسع، وسوف ينعكس ذلك في "إعلان البحرين" الذي سيصدر عن القمة.

وأشار إلى أن القمة العربية معنية بالتعبير عن الموقف العربي العام، وتخاطب الأطراف الدولية من أجل العمل على وقف إطلاق النار.

توافقات جيدة

وفيما يتعلق بالتوافقات التي توصل إليها وزراء الخارجية العرب، أوضح السفير زكي أن الاجتماعين الوزاريين التحضيري والتشاوري شهدا توافقات جيدة على كل الموضوعات المعروضة على جدول أعمال القمة.

ولفت إلى أن جدول أعمال القمة يتضمن عددًا من البنود، سياسية واقتصادية واجتماعية، في مقدمتها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بسبب الوضع في غزة والعدوان الإسرائيلي عليها، مشيرًا إلى التوافق على كل البنود والموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

جدول أعمال القمة

وتابع السفير حسام زكي:" جدول الأعمال يتضمن عددًا من الأزمات بالمنطقة منها استمرار الحرب المستعرة بالسودان والأزمات في ليبيا واليمن وسوريا وغيرها من الموضوعات، بالإضافة الى الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة الاستراتيجيات العربية في مجالات الشباب والصحة وحقوق الإنسان.

وأضاف: إلى جانب مشروع قرار خاص بإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية.

وأوضح أن وزراء الخارجية العرب انتهوا من إعداد مشروع جدول أعمال القمة، وكذلك مشروع إعلان البحرين الذي سيصدر عن القمة.

وأشار إلى أن "إعلان البحرين" سيتناول معظم الموضوعات التي ستعرض على القمة، كما يتضمن بعض الأفكار التي تطرحها مملكة البحرين على القمة لاعتمادها.