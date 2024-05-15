الخليج اليوم .. أمير الكويت يأمر بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ"سمو الشيخ"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

صدر أمر أميري صباح اليوم الأربعاء بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ"سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء".

وبحسب نص الأمر الأميري الذي بقصر السيف، فإنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 أبريل 2024 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي: مادة أولى: تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ/ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف: "مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

ومساء يوم الأحد، صدر مرسوم أميري يقضي بتشكيل الوزارة (الحكومة) الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا.

المصدر: كونا