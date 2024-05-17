شكرا لقرائتكم خبر عن 224 يوما على العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35303 والان نبدء بالتفاصيل

القصف على مخيم جباليا

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 224 على التوالي إلى 35303 شهداء، والجرحى إلى نحو 79261جريحا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن 31 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 56 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود العشرات من الشهداء لم يتم انتشالهم لكثافة القصف من الاحتلال الإسرائيلي.كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عمليات القصف الجوي والمدفعي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع مواصلة دبابات قوات الاحتلال التوغل في عمق المخيم، وتدمير المئات من المنازل، وتفجير المدارس التي تقع في محيط سوق جباليا المركزي.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية في مستشفى العودة يحاصرها القصف الجوي والمدفعي المكثف على منطقة تل الزعتر شمال شرق مخيم جباليا، وأن الجرحى والمرضى يعيشون حالة خوف وتوتر مع استمرار القصف في محيط المستشفى.وتواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي تدمير معظم البنايات السكنية الواقعة في قلب مخيم جباليا وفي المنطقة الشرقية، ووفقاً لإحصائيات أولية فإن عدد المنازل التي قصفت وهدمت في العدوان المستمر على جباليا تجاوز ألف منزل، وذلك في إطار سياسة الأرض المحروقة التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث هدم منذ بدء العدوان أكثر من 65% من المنازل والمنشآت الفلسطينية في القطاع، وفق وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية.