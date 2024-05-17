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الخليج اليوم .. مصر.. إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات إلى السعودية بحيلة "شيطانية"

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أحبطت سلطات مطار القاهرة يوم الجمعة محاولة لتهريب كمية من أقراص "الترامادول" المخدرة إلى المملكة العربية .

وذكر موقع "القاهرة 24" أنه وأثناء إنهاء الإجراءات على الطرود المصدرة بجمرك الـ DHL اشتبه رجال مباحث مطار القاهرة بالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في طرد متوجه إلى السعودية وهو عبارة على "كمبروسر" بوزن 28 كغ.

 

وأضاف الموقع المصري أنه وبعرض الطرد على جهاز الآشعة تم تأكيد الاشتباه.

 

وأشار إلى أن سلطات المطار فتحت الطرد ووجدت بداخله 3995 قرص ترامادول مخبأة بخزان الكمبروسر.

 

المصدر: "القاهرة 24"

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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