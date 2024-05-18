شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج: تقديم وثائق طبية يضمن للحجاج سرعة إنهاء الإجراءات فى المنافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على ضرورة ‏إحضار الوثائق الطبية عند القدوم للحج، مؤكدة أن هذا يضمن للحاج سرعة الإجراءات في المنافذ.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد وضعت شروطا لأداء مناسك الحج لهذا العام، وعلى كل من يرغب فى أداء الفرضة الالتزام بهذه الشروط، حفاظاً على صحة الحجاج وتحصينهم من الأمراض والأوبئة ومنع انتشارها مع تكدس أعداد الحجاج خلال موسم الحج، وأوضحت الوزارة أنه على الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام التسجيل عبر تطبيق "صحتي" .

ومن أهم الشروط أن يكون الحاج حاصل على لقاح الحمى النيسيرية من مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن خمس سنوات، وعلى الجهة الصحية التابعة لبلد الحاج أن تتأكد من تاريخ تناوله للقاح وحصوله على شهادة تؤكد حصوله على اللقاح.

إضافة إلى حصول الحاج على لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ أو شلل الأطفال المعطل.

ومن الضرورى الأخذ في الاعتبار الأمراض المتعارضة مع الصحة البدنية مثل الفشل الكلوي، تليف الكبد المتقدم، فشل القلب المتقدم ، وأمراض الرئة المزمنة التي تستلزم ضرورة تناول جرعات من الأكسجين بين الحين والآخر، الشيخوخة المصحوبة بالخرف، الأمراض العصبية الشديدة.

ونصحت الوزارة الحجاج بضرورة إحضار الأدوية الخاصة بأمراضهم المزمنة على أن تكون هذه الأدوية في أغلفتها الصحية للمحافظة على صلاحية الدواء.

وبالنسبة لحجاج الداخل، فتلزمهم الوزارة بالتسجيل عبر تطبيق"صحتي" للمقيمين داخل المملكة، وذلك من أجل الوقاية الصحية والتي تتضمن جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19، وجرعة واحدة من لقاح الانفلونزا، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية ومفترض أن يكون تم تناولها خلال الخمس سنين السابقة.