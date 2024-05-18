شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تشكك فى رواية إسرائيل استعادتها جثث 3 رهائن من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكك عزت الرشق القيادى فى حركة حماس الجمعة فى رواية إسرائيل بشأن استعادتها 3 جثث لإسرائيليين كانت محتجزة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال الرشق في تدوينة على حسابه عبر منصة "تلجرام": "نؤكد عدم ثقتنا برواية الاحتلال، ونقول دائمًا إن القول الفصل ما تقوله المقاومة".

وأضاف: "ادعاء الاحتلال إن صح عن وصوله إلى جثامين بعض أسراه لدى المقاومة في غزة بعد 8 أشهر من العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، لا يعد إنجازا لحكومته النازية بل دليل على ضعف أداء جيشهم المذعور".

وتابع قائلا: "كما أنه يؤكد صدق وعد المقاومة بأنَ العدو لن يحصل على أسراه إلا جثثا هامدة أو عبر صفقة تبادل مشرّفة لشعبنا ومقاومتنا".

وأفاد بأن الجثامين التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنه وصل إليها قد تكون تلك التي قصفها سابقا وبقيت تحت الركام.

وذكر الرشق: "مع تشكيكنا برواية الاحتلال فإننا نؤكد أن هذا الادعاء ما هو إلا محاولة للتغطية على خسائره وفشله الذريع أمام بسالة المقاومة وبأس رجال القسام وسرايا القدس في جباليا وحي الزيتون وشرق مدينة رفح".