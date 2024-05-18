شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى ويمنع إقامة صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الحرم الإبراهيمى الشريف، ومنعت إقامة صلاة المغرب.



وقال مدير عام أوقاف الخليل غسان الرجبي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت الحرم الإبراهيمي، وأجبرت الموظفين والمواطنين على الخروج منه، ومنعتهم من أداء صلاة المغرب، واحتجزتهم خارج الحرم، وذلك لتأمين اقتحامه من قبل "مسؤول كبير فى جيش الاحتلال".



وأوضح أن الاقتحام جاء رغم قرار ما تسمى لجنة "شمغار" الإسرائيلية التى تشكّلت عقب ارتكاب أحد المستوطنين، مجزرة بحق المصلين أثناء تأديتهم صلاة الفجر فى الحرم، فى فبراير من عام 1994، الذى قسم الحرم زمانيا ومكانيا ومنع جنود الاحتلال والمستوطنين من الدخول إلى أجزاء فى الحرم فى أيام الجمعة.