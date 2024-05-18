شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: خطة لتعزيز مسارات الدروس الإرشادية بالحرمين خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مسارات الدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية لتعزيز الرحلة الإيمانية للملايين من ضيوف الرحمن الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا العام، عبر تكثيف الدروس الدينية، وتهيئة مدرسي الحرمين، ورفع معايير الدروس التوعوية والمحاضرات الشرعية، إثراءً لتجربة ضيوف الرحمن، وتعزيزًا للأجواء التعبدية الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام، إيمانيًّا وعلميًّا ومعرفيًّا وفكريًّا وسلوكيًّا، مستثمرة التقانة والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالم.

وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس، أن خطة الرئاسة لتعظيم الدروس الدينية لموسم الحج تعد الأضخم كونها تتضمن مسارات إثرائية للدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية لتعزيز الرحلة الإيمانية لحجاج بيت الله.

وأضاف، أن رسالة الشؤون الدينية تتركز في بث قيم التسامح والاعتدال، والتآخي والتعايش، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والقاصدين دينيا، وأعدت رئاسة الشؤون الدينية سلسلة من المبادرات والبرامج والدروس الإثرائية لضيوف الرحمن في موسم الحج.

وأكد أن الشيوخ والعلماء ومدرسي الحرمين يثرون قصص نجاح الحرمين، وقد اصطفاهم واختصهم الله بشرف حمل ونقل رسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى أقطار العالم، وتعليم وتوجيه ضيوف الرحمن، حاثًّا المدرسين على الاستفادة من التقانة والإعلام الحديث والتطبيقات الذكية واللغات والترجمة؛ لتعزيز الدروس العلمية وضمان إفادة جميع المسلمين في العالم منها.