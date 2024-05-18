شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: غالبية البريطانيين يؤيدون وقفا فوريا لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية كبيرة من الشعب البريطاني يؤيد الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.

وكشف استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" لاستطلاعات الرأي - ونشرت نتائجه شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الجمعة - أن 73% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما أعرب 55% عن رغبتهم في إنهاء المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة لإسرائيل خلال فترة الصراع الدائر في القطاع، بينما أعرب 13% عن تأييدهم لاستمرار بيع الأسلحة.

وحول موقف الحكومة البريطانية من الصراع، أعرب 18% فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لموقف الحكومة.