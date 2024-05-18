شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: الدفاع المدنى يخلى 16 شخصا بعد سيطرته على حريق ضخم بمستودعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بالبحرين من إخلاء 16 شخصًا، وذلك بعد السيطرة على حريق اندلع، صباح اليوم السبت، في عدد من المستودعات تحتوي على مخلفات بلاستيكية وخشبية بمنطقة السكراب بالمحافظة الجنوبية.

ووصلت فرق الدفاع المدني إلى الموقع خلال دقائق من تلقى غرفة العمليات الرئيسية البلاغ الذى يفيد بوقوع الحريق، وباشرت عمليات إطفاء الحريق ومنع انتشاره، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وقام رجال الدفاع المدني بعملية التبريد اللازمة منعا لتجدد الحريق مرة أخرى.