شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد العشرات في قصف مركز إيواء بمخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل

أكبر مخيمات اللاجئين

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركز إيواء بداخله العشرات من النازحين وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في جباليا، بوصول 13 شهيدا على الأقل ونحو 25 جريحاً جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركز إيواء للنازحين وسط المخيم، مؤكدة وجود العديد من المفقودين تحت ركام مركز الإيواء الذي دمر بالكامل، يتزامن ذلك مع مواصلة دبابات الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مخيم جباليا لليوم السابع على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي تسبب وفق الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد نحو 100 فلسطيني منذ بدء الاجتياح البري للمخيم.وأضافت أن قوات الاحتلال دمرت خلال عملية الاجتياح مئات المنازل والبنية التحتية، وحول الأجزاء الشرقية والوسطى من المخيم إلى كومة من الركام.يذكر أن مخيم جباليا الذي كان يقطنه قبل اجتياح الاحتلال الإسرائيلي نحو 100 ألف لاجىء فلسطيني، يعد من أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.