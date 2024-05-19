الخليج اليوم .. "هيبة وحشمة".. تسليم سفيرة السعوديه أوراق اعتمادها لملك إسبانيا يشعل مواقع التواصل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتسليم سفيرة السعودية الجديدة في إسبانيا، الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز أوراق اعتمادها لملك إسبانيا، فيليبي السادس.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو من مراسم الاعتماد في حين أبرز نشطاء أسلوب الأميرة هيفاء و"حشمتها" خلال المراسم الرسمية أمام الملك الإسباني.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد الناشطين: "كل التوفيق سمو الاميرة في تمثيل مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والمملكة العربية السعودية خير تمثيل وخدمة المواطن في اسبانيا".

وكتب ناشط آخر: "بسم الله على بنتنا مزيونه أميره في وسطهم والله".

وركزت ناشطة سعودية على منصة "إكس" على "شف الهيبة والثقة والحشمة والتاريخ والمجد عندما تكرست بالإنسان السعودي كيف يكون فن إدارة العالم والركض نحو التقدم والازدهار".

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد نشرت، الخميس، صورة للأميرة هيفاء خلال تقديم أوراق اعتمادها.

وأدت الأميرة هيفاء القسم أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز في يناير الماضي.

المصدر: الإخبارية السعودية