الخليج اليوم .. الزيارة الأولى منذ خمس سنوات.. محمد بن سلمان يتوجه قريبا إلى دولة آسيوية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيزور اليابان، خلال الأيام القادمة، في جولة يلتقي خلالها الإمبراطور ناروهيتو، ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا.

وفي هذا السياق، قال السفير الياباني لدى السعودية، فوميو إيواي، على حسابه على منصة "X": "الحمد لله وصلت إلى وسط مدينة طوكيو، قبل قليل، تحضيرا لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان".

وكان ولي العهد زار اليابان قبل خمس سنوات في عام 2019 لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

وترتبط اليابان بعلاقات وثيقة مع السعودية، حيث تسعى شركات يابانية في مجال الطاقة إلى الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين والأمونيا، في المقابل استحوذ صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الماضية على حصص كبيرة في عديد من الشركات اليابانية، خصوصا في مجال ألعاب الفيديو، وبات يملك أكثر من ثمانية بالمئة من شركة "نينتندو" العملاقة.

المصدر: "سبق"