شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الموساد السابق: نتنياهو يتعمد منع إعادة المحتجزين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الموساد السابق دانى ياتوم أكد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتعمد منع إعادة المحتجزين فى قطاع غزة وإنهاء الحرب؛ لأن الأمر يعرّض حكومته للخطر.

وفى تصريحات سابقة لوسائل إعلام عبرية، قال ياتوم، إنه ليس من مصلحة تل أبيب أن تقف اليوم وحدها مقابل حركة حماس.

وأضاف: "صُدمت فى 7 أكتوبر، عندما وجدت أننا نحتاج حاملتى طائرات لإنقاذ إسرائيل، مشددًا على أن "إسرائيل عليها أن تتعلم من الواقع لكى لا تعود إلى الترهات".

ورأت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، اليوم السبت، أن الطريقة الوحيدة لإعادة أبنائهم هى وقف الحرب فورًا، مؤكدين أن توسيع العملية العسكرية فى رفح الفلسطينية يعنى التخلى عن أبنائهم الأحياء المحتجزين.

وطالبوا مجلس الحرب بإعادة أبنائهم فورًا من خلال صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع الفصائل الفلسطينية، داعين لإزاحة نتنياهو فورًا من الحكم، لأنه يترك أبناءهم يواجهون الموت.

وفى وقت سابق، أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين فى غزة، أن دخول مدينة رفح الفلسطينية سيبعدهم عن إتمام صفقة التبادل ويعرّض حياة أبنائهم للخطر.