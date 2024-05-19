شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الفلسطينية بنواكشوط تخلد الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت السفارة الفلسطينية في العاصمة الموريتانية "نواكشوط" الذكرى الـ 76 للنكبة الفلسطينية، تحت شعار "فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال".

ووفقا لوكالة الأنباء الموريتانية قال السفير الفلسطيني فى نواكشوط محمد قاسم الأسعد- في كلمة له أمام الحفل- إن الشعب الفلسطيني وأحرار العالم في العديد من العواصم والمدن يحيون كل سنة الذكرى المأساوية للنكبة الفلسطينية التي لا تزال تلقي بظلالها الحالكة على الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الرواية الفلسطينية بدأت تشق طريقها إلى وعي الشعوب والدول التي أخذت تكتشف زيف رواية الاحتلال الإسرائيلي .

وأضاف أن ستة وسبعين عاما مضت على النكبة الفلسطينية خلقت ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعانون من ويلات التشرد وفقدان الأمان بعد أن كانوا يعيشون حياة هادئة في مدنهم وقراهم.

وخلال الحفل تم عرض فيلم حول انعكاسات النكبة وأضرارها المتعلقة بالتهجير والنزوح من الأرض، والدمار الذي سببه هجوم الاحتلال الاسرائيلي على غزة خلال 225 يوما من القصف المتواصل.