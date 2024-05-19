شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الكويتى: القيادة السياسية حريصة على متابعة شؤون القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين حرص القيادة السياسية على متابعة شؤون وأوضاع رجال القوات المسلحة والتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها.

وقال الفريق الركن طيار بندر المزين - في بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي السبت عقب زيارة الفريق المزين إلى لواء (التحرير الآلي /6) التي استهلت بتقديم شرح مفصل عن أهم الواجبات وطبيعة المهام التي يقوم بتنفيذها - إن رجال القوات المسلحة هم دروع الوطن وأول من يلبي نداء الواجب في الدفاع عن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه داعيا منتسبي القوة البرية لمواصلة البذل والعطاء لخدمة هذا البلد المعطاء.

وقام رئيس الأركان خلال الزيارة بجولة داخل اللواء شملت كتيبة المشاة والإمداد ومبنى المشبهات وميدان الرماية وورشة الصيانة تخللها تقديم عروض للآليات المدرعة وعربات القيادة وأسلحة المشاة.