شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، الأوضاع في غزة، وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما في الظهران بالمملكة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.. كما تطرقا إلى الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها، وما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذي مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.