شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العربى لكفاءة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الاحتفالية الثانية عشر لليوم العربي لكفاءة الطاقة اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تنفيذًا لقرار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء رقم 294 الصادر عن الدورة الثامنة والثلاثون، وذلك تحت رعاية الامين العآم أحمد أبو الغيط.

وتتضمن فعاليات اليوم العربي جلسة خاصة بالاحتفال بمسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول “أفضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة"؛ وجلسة حوارية حول دور البحث والتطوير والاختراع في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للوصول إلى أهداف كفاءة الطاقة في المنطقة العربية؛ وحلقة نقاش حول الإطار الاسترشادي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الاستراتيجي التراكمي لمشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية.

ويمثل اليوم العربي لكفاءة الطاقة في دورته الثانية عشرة حدثًا عربياً رفيع المستوى؛ يتوقع أن يشارك في فعالياته كبار المسؤولين من وزارات الكهرباء بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي كبرى الشركات العاملة المعنيين بالكهرباء والطاقة، فضلًا عن نخبة من الخبراء والمتخصصين من المنطقة العربية، مما سيعطيه بعداً استراتيجياً وصبغة عربية.

وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام المساعد السفير علي بن إبراهيم المالكي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، إلى أهمية قيام الدول العربية بتنفيذ فعاليات وبرامج وأنشطة على المستوى القطري لتعزيز مفهوم كفاءة الطاقة على مستوى الفرد والمؤسسات والحكومات ونشر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.



