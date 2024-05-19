شكرا لقرائتكم خبر عن أطول طريق مستقيم فى العالم مسافته 239 كيلو متار دون انحناء بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل الطريق السريع الذى يبلغ طوله 239 كيلومتر، ويربط بين مدينتين فى المملكة العربية السعودية، لقب أطول طريق مستقيم فى العالم، حيث يمتد طريق المملكة العربية السعودية السريع رقم 10 بالكامل بطول 1474 كم، ويربط مدينة الدرب فى الجنوب الغربى بالبطحاء فى الشرق.

ورغم أن الطريق مزدحم، وتقطعه فى أغلب الأحيان شاحنات نقل البضائع من أحد جانبى البلاد إلى الجانب الآخر، ولكنه الأكثر شهرة لأنه يمتد لمسافة 239 كيلومتر عبر صحراء الربع الخالى، وتم بناء هذه القطعة من البنية التحتية فى الأصل كطريق خاص للملك فهد، ولكن منذ أن أصبح جزءًا من نظام الطرق العامة، حصل على الرقم القياسى فى موسوعة جينيس لأطول طريق مستقيم فى العالم.



الطريق

امتداد الطريق السريع 10 الذى يربط الطريق السريع 75 فى منطقة حرض بالطريق السريع 95 فى غرب المملكة العربية السعودية، يخترق الصحراء فى خط منحنى لمسافة 239 كيلو قبل أن ينحنى قليلاً قبل مدينة البطحاء، بالقرب من الخليج، وذلك قرب الساحل والحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لـ oddity central .



الطريق على gps

وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن هذا الامتداد الفائق الاستقامة من الطريق يستغرق القيادة حوالى ساعتين، ومن المثير للاهتمام أن أطول طريق مستقيم فى العالم حصل على اللقب فى السابق كان بمسافة 146 كيلومتر فى أستراليا، ولا يزال يُعرف بأنه أطول طريق مستقيم فى أستراليا.