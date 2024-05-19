شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: القبض على 9 من إرهابيى داعش بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب العراقية في محافظة صلاح الدين وسط البلاد، القبض على 9 متهمين مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن وكالة الاستخبارات العراقية قولها في بيان لها اليوم الأحد، "إن عملية القبض تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية قامت بها مفارز الوكالة في المحافظة، ووفقا لمذكرات قبض قضائية".

وأشارت إلى أنه لدى التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعـش الإرهابي ومشاركتهم في العديد من الهجمات على القوات الأمنية العراقية، وتم إحالتهم إلى الجهات القضائية.