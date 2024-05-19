شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب البحرينى: المملكة تعتز بترسيخ قيم التسامح والتعايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، أن مملكة البحرين تعتز بترسيخ قيم التسامح والتعايش، ودعم حقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية، باعتبارها من الثوابت الوطنية الراسخة.

وأشار رئيس مجلس النواب البحريني- خلال لقائه، اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة سايمون روسل؛ بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، إلى ما تضمنه (إعلان البحرين) الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، بتوجيه الجهود نحو تحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك مع التكتلات الدولية والدول الصديقة على كافة المستويات.

وأشاد أحمد بن سلمان المسلم- وفقا لوكالة الأنباء البحرينية"بنا"- بالعلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وحرص مجلس النواب على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي مع مجلس العموم ومجلس اللوردات في المملكة المتحدة.