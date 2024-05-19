شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: وزير الدفاع ورئيس الأركان وافقا على المرحلة المقبلة من عملية رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: وزير الدفاع ورئيس الأركان وافقا على المرحلة المقبلة من عملية رفح الفلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35386 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.