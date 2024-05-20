شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع حلف الناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع حلف الناتو والتعاون الثنائى من خلال تقديم الاستشارة والإسهام في بناء وتطوير القدرات العسكرية والقتالية للقوات الأمنية العراقية.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق خوسيه أنطونيو اغويرو المنتهية مهام عمله، والفريق كاس شيرورز القائد الجديد للبعثة في العراق، بحضور سفير حلف الناتو في العراق رونالد سونيمانس، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" .



وقال الرئيس العراقي إن قوات الأمن العراقية باتت تمتلك الجاهزية والقدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية .. مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها تواصل مهامها بنشاط من أجل ملاحقة بقايا الإرهاب، وترسيخ الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين.



وأشار إلى علاقات العراق المتنامية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا الحرص على إدامتها وتعزيزها وبما يوطد الأمن والسلام حيث أن الفترة الماضية شهدت زيارة العديد من الوفود إلى العراق والتي تدل على عودته إلى مكانته الدولية ودوره المحوري في تقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة والصديقة.



وأشاد الرئيس العراقي بدور حلف شمال الأطلسي (الناتو) في دعم قوات الأمن العراقية عبر التدريب والتأهيل، مثنيا على قائد البعثة مع انتهاء مهام عمله الفريق خوسيه أنطونيو أغويرو، كما رحب بالقائد الجديد للبعثة الفريق كاس شيرورز، متمنيا له النجاح في مهام عمله.



من جانبه ، أشاد قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق خوسيه أنطونيو اغويرو ، بتطور الأجهزة الأمنية العراقية وتنامي قدراتها، معربا عن سعادته بالعمل في العراق مع قوات الأمن العراقية.



وأكد حرص الناتو على دعم العراق في جهوده لمحاربة الإرهاب وتحقيق السلام وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، معربا عن اعتزازه للعمل في العراق وحرصه على مواصلة مسيرة الحلف الداعمة للعراق، كما استعرض أنشطة الحلف المشتركة مع القوات الأمنية في مجال التدريب والإعداد، وإدارة الموارد البشرية والأمن السيبراني.