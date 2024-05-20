شكرا لقرائتكم خبر عن تونس وإندونيسيا يبحثان دعم التعاون فى مجال الاستمطار والتحول التكنولوجى للطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحرى التونسى عبد المنعم بلعاتى سبل دعم التعاون الثنائي مع إندونيسيا في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس.



وذكرت وزارة الزراعة التونسية - فى بيان أن ذلك جاء خلال زيارة الوزير إلى مركز الوكالة الإندونيسية للرصد الجوي وعلوم المناخ والجيوفيزياء على هامش فعاليات الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ10 للمنتدى العالمي للمياه المنعقد بجزيرة بالي الإندونيسية على مدار اليوم وغدا.



واطلع بلعاتي على التجربة الإندونيسية في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس والتقنيات التي تم تطويرها في هذا المجال.. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والشروع في القيام بالاتصالات اللازمة من أجل تعاون مثمر بين البلدين في هذا المجال الواعد والمهم.

ومن جهته، أعرب الجانب الإندونيسى عن الاستعداد التام للشروع في وضع برنامج للتعاون بين البلدين، لاسيما تبادل الخبرات والتكوين والتعرف على آخر التكنولوجيات ونقلها إلى تونس.



وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي التي تبذلها تونس والرامية الى إيجاد سبل مستحدثة لتعزيز مواردها المائية والاطلاع على أحدث الأساليب والتكنولوجيات التي تم تطويرها، خاصة في مجال الاستمطار، وتبادل الأساليب الفضلى وأحسن التجارب عالميا في هذا الميدان.