شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى استهدف محيط مسجد الشيخ زكريا شرقى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط عدد من شهداء ومصابون فى قصف جوى إسرائيلى استهدف محيط مسجد الشيخ زكريا فى حى الدرج شرقى مدينة غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى قصفا عنيفا بالمدفعية على منطقة وسط وشرقى مدينة رفح وحى الزيتون جنوب شرقى مدينة غزة.

واستشهد 3 فلسطينى وأصيب 7 آخرين في غارة جوية من طائرة حربية على منزل لعائلة شاهين بحي التفاح شرق مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف على مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

وكان 20 مواطنا استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة حسان في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ227 على التوالى، عدوانها وقصفها لمناطق عدة فى قطاع غزة، من بيت لاهيا شمال حتى رفح جنوبا، مخلفةً عشرات الشهداء والجرحى وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.