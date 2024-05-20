شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وسنغافورة يبحثان جهود وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأردن وسنغافورة تطورات الحرب على قطاع غزة والجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار فى غزة، يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.



جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدى، وزير الدفاع السنغافورى نيج إينج هين، فى عمان.



وأكد الصفدي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف الحرب المستعرة على غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وشدد الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية التي نزح إليها الأشقاء الغزيون كملاذ آمن من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.



من جانبه، أكد الوزير السنغافوري هين أنه يزور المملكة لتقديم الشكر والتقدير على مساعدتها لسنغافورة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر الإنزالات الجوية المشتركة التي تم تنفيذها بالتعاون ما بين سلاح الجو الملكي الأردني ونظيره السنغافوري، مشيرا إلى استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين بهذا الخصوص.



وثمّن هين الجهود التي تقوم بها المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيداً بسياسات المملكة المستهدفة تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ومؤكداً على أن هذه السياسات تحظى بتقدير المجتمع الدولي بأسره.



كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص المشترك على تعزيزها، ومتابعة لنتائج الزيارة الهامة التي قام بها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى سنغافورة خلال شهر يناير الماضي.