شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يهنئ الشيخ أحمد عبدالله الصباح بتعيينه رئيسا للوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى عن تهنئته للشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بمناسبة صدور الأمر الأميرى بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وتمنياته له التوفيق والسداد ولدولة الكويت المزيد من التقدم والإزدهار.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى، تلقاه الصباح من السوداني، الذي أكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، متمنيا لجمهورية العراق الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.