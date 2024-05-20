شكرا لقرائتكم خبر عن شئون المسجد الحرام: إطلاق 1000 حلقة قرآنية فى الحرمين إثراءً لتجربة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد رئيس الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس إطلاق 1000 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم؛ تعزيزا لخطة الرئاسة لموسم حج 1445هـ لاستفادة حجاج بيت الله الحرام من هذه الحلقات القرانية المباركة، لنشر أخلاق القرآن ورسالته الوسطية عالميًا، وإثراء لتجربة ضيوف الرحمن والتوسع فى إنشاء حلقات التحفيظ فى الحرمين.

‏‎وأكد الشيخ السديس - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس)، "إن المبادرة تأتى تجسيدا للحرص على تعليم القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، مشيرا إلى أن هذه الحلقات القرآنية ستتيح لحجاج بيت الله الوصول للحلقة والنهل من معين القرآن وهداياته، دون مشقة أو عناء، وموضحا أن الحلقات القرآنية فى الحرمين مشروع له مضامين تعليمية وتربوية، وأبعاد منهجية فى نشر رسالة القرآن وهداياته.



‏‎‏وأشار إلى أهمية استمرار العمل فى الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام على مدار الساعة، خدمةً للقرآن الكريم وأهله، وإفادة لضيوف الرحمن، وتصحيحًا للتلاوة، وغرسًا لقيم القرآن الكريم فى النفوس، وإبلاغًا لرسالة الحرمين الدينية إلى العالم.



وفى السياق ذاته، دشنت منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، المركز الإعلامى الخاص بموسم حج 1445هـ، وذلك فى صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة؛ بهدف تقديم الدعم والمساندة للإعلاميين خلال مرحلتى وصول ومغادرة ضيوف الرحمن عبر المطار طوال موسم الحج.



ويعمل المركز على مدار 24 ساعة لتهيئة بيئة متكاملة للإعلاميين، تشمل توفير مساحات عمل مشتركة وتقديم المعلومات وتحديثها بشكل مستمر؛ مما يسهم فى رفع كفاءة العمل الإعلامى خلال موسم الحج.