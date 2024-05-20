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العاهل الأردنى يحذر من خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح

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القاهرة - سامية سيد -  حذر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى من خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة.


جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردنى ، وزير الدفاع السنغافورى نيغ إينغ هين، والذي تم خلاله بحث المستجدات في المنطقة ، وشدد الملك عبدالله على ضرورة التوصل لوقف فورى ودائم لإطلاق النار في غزة.


وتناول اللقاء ، طبقا لبيان الديوان الملكي ، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات الدفاعية.


حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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