شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يحذر من خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى من خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة.



جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردنى ، وزير الدفاع السنغافورى نيغ إينغ هين، والذي تم خلاله بحث المستجدات في المنطقة ، وشدد الملك عبدالله على ضرورة التوصل لوقف فورى ودائم لإطلاق النار في غزة.



وتناول اللقاء ، طبقا لبيان الديوان الملكي ، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات الدفاعية.



حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي.