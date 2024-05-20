شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتى يعزى الحكومة والشعب الإيرانيين فى وفاة إبراهيم رئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد يعزي الحكومة والشعب الإيرانيين في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.

وذكرت القناة أن أمير قطر يعزي الحكومة والشعب الإيرانيين في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته.

واعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت وفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما، إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.

وفي وقت سابق، زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، محافظة أذربيجان الشرقية، وافتتح مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سد "قيز قلعة سي"، وهو مشروع مشترك بين إيران وأذربيجان.

وكان "رئيسي" ومرافقوه في طريقهم إلى تبريز بطائرة مروحية بعد مراسم تدشين السد، لكن المروحية تعرضت لحادث في منتصف الطريق وسقطت في منطقة ورزقان.