شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى الأمريكى يقترح سلسلة من الإجراءات لضمان تدفق المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان سلسلة من الإجراءات الملموسة لضمان تدفق المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، بما فى ذلك من خلال جميع المعابر المتاحة والممر البحرى الإنسانى المتعدد الجنسيات.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره، اليوم الاثنين أن سوليفان ناقش مع نظرائه أيضًا خلال زيارته إسرائيل الخطوات اللازمة لبناء آلية أكثر فعالية لفض الاشتباك لضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على توصيل المساعدات بأمان إلى المحتاجين وإنشاء ممرات ثابتة داخل غزة لضمان وصول المساعدات في جميع أنحاء القطاع.

وبحسب البيان، أطلع سوليفان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعم الولايات المتحدة للجهود الإسرائيلية "للعثور على قادة حماس في غزة وتقديمهم للعدالة"، بالإضافة إلى المناقشات مع مصر لتأمين حدودها بالكامل مع رفح وتأمين التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، حتى مع استمرار المحادثات للمضي قدماً في إعادة فتح معبر رفح.

وأكد سوليفان من جديد ضرورة ربط إسرائيل هجماتها العسكرية باستراتيجية سياسية يمكنها ضمان الهزيمة الدائمة لحماس وإطلاق سراح جميع المحتجزين وتوفير مستقبل أفضل لغزة.

وأطلع الجانب الإسرائيلي، بحسب البيان، مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال اجتماع مجموعة التنسيق الاستراتيجي الأمريكية- الإسرائيلية، على الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد التقي خلال زيارته إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وعقدوا اجتماعًا معدلًا للمجموعة الاستشارية الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية لمناقشة الحرب في غزة، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية المستمرة لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين وهدفهما المشترك المتمثل في هزيمة حماس الدائمة.

ووصل سوليفان إلى إسرائيل قادما من الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث عقد اجتماعات بناءة مع ولي العهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.