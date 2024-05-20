شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام 3 أيام لوفاة الرئيس الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ، اليوم الإثنين، مذكرة بإعلان الحداد الرسمي على وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران ابراهيم رئيسي.

وجاء في نص المذكرة: "لبنان يُعلن الحداد الرسمي على وفاة المغفور له رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي المنتقل إلى رحمته تعالى إثر حادث مؤسف بسقوط مروحية كانت تقله مع المغفور له وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ووفد مرافق.

ومن جهة ثانية نعاه رئيس الإمارات حيث كتب تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس قال فيها "خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم"، داعيا للمتوفين بالرحمة ولعائلاتهم الكريمة بالصبر والسلوان.

وأكد بن زايد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الاثنين، رسميا وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية كانت تقلهما مع مسؤولين آخرين في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.