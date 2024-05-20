شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزى شعب إيران فى وفاة الرئيس الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالعزاء للشعب الإيراني في وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي.

وكتب ابو الغيط على حسابه بموقع X، "أعزي الشعب الإيراني في وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبداللهيان والمسؤولين الاخرين اثر حادث الطائرة الأليم. ندعو الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".