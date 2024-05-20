شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يعزى فى وفاة الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الاثنين، أحر التعازى والمواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا، فى وفاة الرئيس إبراهيم رئيسى، ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان، فى حادثة تحطم المروحية.

وقال الرئيس الفلسطيني - في بيان -: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، بوفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، والوفد المرافق لهما.. داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان،.

وأكد تضامن دولة فلسطين وشعبها مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل".

