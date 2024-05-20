شكرا لقرائتكم خبر عن لحجاج بيت الله الحرام.. 1000حلقة قرآنية فى الحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى برئاسة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، 1000حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، تعزيزا لخطة الرئاسة لموسم الحج.

وتهدف الحلقات القرآنية، لإفادة حجاج بيت الله الحرام من خلال نشر أخلاق القرآن ورسالته الوسطية عالميًا؛ على أيدي مدرسين سعوديين مؤهلين من حفظة كتاب الله، لنشر أخلاق القرآن ورسالته الوسطية عالميًا؛ وإثراء لتجربة ضيوف الرحمن والتوسع في إنشاء حلقات التحفيظ في الحرمين.

وتسعى رئاسة الشؤون الدينية في إطار خطتها لموسم الحج لتوسيع دائرة التعليم في الحلقات القرآنية، بالإقراء والإجازات المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

من جانبه، أشار السديس، إلى أن هذه الحلقات القرآنية ستتيح لحجاج بيت الله الوصول للحلقة والنهل من معين القرآن وهداياته، دون مشقة أو عناء، مبينا أن الحلقات القرآنية في الحرمين مشروع له مضامين تعليمية وتربوية، وأبعاد منهجية في نشر رسالة القرآن وهداياته.

‏‎‏وأكد أهمية استمرارية العمل 24 ساعة، في الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام، خدمة للقرآن الكريم وأهله، وإفادة لضيوف الرحمن، وتصحيحًا للتلاوة، وغرسًا لقيم القرآن الكريم في النفوس، وإبلاغًا لرسالة الحرمين الدينية إلى العالم، مشددا على أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لحرص المملكة على تعليم القرآن الكريم وحفظه وتفسيره وتجويده.

من جهة ثانية، نفذت أمانة العاصمة المقدسة مكة ممثلة في الإدارة العامة للتجميل والمرافق أعمال تحسين المشهد الحضري وأنسنة الطرق والمحاور الرئيسية؛ وذلك ضمن مشروع معالجة التشوه البصري بمحور طريق المسجد الحرام، وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين المظهر الحضري للمدينة المقدسة وتجميل شوارع مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يشكل أهمية؛ كونه يحتل موقعًا حيوياً شمال طريق المسجد الحرام؛ حيث شملت الأعمال المنفذةُ المنطقةَ الممتدة من الغزة وحتى كوبري الروضة، وهي منطقة حيوية تضم عددًا كبيرًا من الفنادق والمحال التجارية، وتشكل أرجاؤه امتدادًا لطريق المسجد الحرام الذي يمثل أهمية قصوى خاصة خلال المواسم والذي يعد مقصدًا لأعداد كبيرة من ضيوف الرحمن.

وشملت أعمال التحسين إنجاز أعمال الإنترلوك على مساحة 20.000 متر مربع، إضافة إلى أعمال تأهيل الجسور بمساحة 3.500 متر مربع، كما تم تنفيذ أعمال بردورات الرصف بطول 4.000 متر طولي، وأعمال الجرانيكس بمساحة 1.425 متر مربع، إضافة إلى تركيب وحدات ألمنيوم حسب الهوية في جسور المشاة بمساحة 1.500 متر مربع، وتنفيذ أعمال درابزين بطول 115 مترًا طوليًّا؛ وأعمال الدهانات للمباني والأسوار بمساحة 20.000 متر مربع، كما تم توفير 55 كرسيًّا وسلات نفايات جديدة لإثراء المشهد البصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.