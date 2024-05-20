شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن الحداد الوطنى 3 أيام على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن سوريا تعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت وفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما، إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.

وفي وقت سابق، زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، محافظة أذربيجان الشرقية، وافتتح مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سد "قيز قلعة سي"، وهو مشروع مشترك بين إيران وأذربيجان.

وكان "رئيسي" ومرافقوه في طريقهم إلى تبريز بطائرة مروحية بعد مراسم تدشين السد، لكن المروحية تعرضت لحادث في منتصف الطريق وسقطت في منطقة ورزقان.