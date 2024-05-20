شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: نزوح 810 آلاف فلسطينى من رفح خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، أن إسرائيل أجبرت 810 آلاف فلسطيني على النزوح قسرا من مدينة رفح الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت الأونروا إن النزوح مستمر في غزة، وتفيد التقديرات بأن أكثر من 810 آلاف شخص نزحوا من رفح خلال الأسبوعين الماضيين بحثا عن الأمان.

وقبل الهجوم الإسرائيلي كان يوجد في رفح نحو 1.5 مليون فلسطيني، بينهم قرابة 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أشهر.