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الخليج اليوم .. "السعودية" توقع أكبر صفقة في تاريخ طيرانها

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت المجموعة ، عن أكبر صفقة في تاريخ الطيران السعودي مع شركة "إيرباص" بإجمالي 105 طائرات لشركتي الخطوط "السعودية" وطيران "أديل".

 

وجاء ذلك خلال كلمة المدير العام للمجموعة إبراهيم العمر خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مستقبل الطيران المنعقد في الرياض اليوم، حيث أكد على تسلم أول طائرة في الربع الأول من 2026، إضافة إلى طائرة AAA الجديدة التي ستتسلمها خلال الـ5 أعوام المقبلة.

 

وكان المؤتمر قد دشن فعالياته اليوم بمشاركة أكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة.

 

وسيبحث قضايا قطاع الطيران العالمي، والنقل الجوي، وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتمكين النقل الجوي المتقدم، ومناقشة تعزيز مستوى الربط العالمي، وسيركز على تمكين جهود مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة لتحويل السعودية إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

 

المصدر: الاقتصادية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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