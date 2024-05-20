شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "إنسانيون" لخدمة الحجاج المسنين والمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مبادرة "إنسانيون"، ضمن مبادرات موسم حج 2024، وذلك تزامنًا مع إطلاق حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري".

وفى هذا الصدد قال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ إن مبادرة "إنسانيون" تهدف إلى تعزيز السلوك والأنسنة فى تقديم خِدمات الرئاسة الدينية بمختلف قطاعاتها وإداراتها؛ وتركز على الاعتناء بالمرضى والمسنين وذوى الهمم من حجاج بيت الله الحرام، وتهيئة البيئة التعبدية الملائمة لهم، وتيسير سبل استفادتهم من المنظومة الدينية، دون جهد أو مشقة، من خلال تهيئة كوادر بشرية متخصصة، وتقانة ورقمنة مرنة مطوعة لسد احتياجاتهم الدينية، فضلًا عن إبراز دور المملكة العربية السعودية الإنسانى، بمزيدٍ من الاعتناء بالحجاج المرضى والمسنين وأصحاب الهمم.

وأضاف السديس؛ أن رئاسة الشؤون الدينية لم تغفل عن أنسنة خدماتها الدينية لحجاج بيت الله الحرام؛ من المرضى والمسنين وذوى الهمم، وعن هذه المسؤولية الإنسانية، فى زخم أعمالها الدينية بالحرمين الشريفين، وبث رسالتهما عالميًا؛ إيمانًا بأن العطاء المؤسسى ينبغى أن يوازن؛ لتحقيق قصص النجاحات إنسانيًا وعالميًا فى شعيرة الحج وخدمة ضيوف الرحمن؛ فإذا ما توازن العطاء تحقق النجاح.

وتتوافق المبادرات السلوكية الإنسانية؛ مع رؤية المملكة 2030؛ وضمن عنايتها بضيوف الرحمن، من حيث تحسين الخِدمات الدينية المقدمة لقاصدى الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين، عبر تنفيذ برامج ومبادرات تُسهّل من أداء المرضى والمسنين وذوى الهمم مناسك حجهم وعمرتهم، وفق الوجهة الشرعية، وفى وسطية واعتدال، وراحة ويسر وسهولة، مع تنعمهم بأرقى الخِدمات الدينية وتذليل صعاب الحصول عليها فى أروقة الحرمين الشريفين وساحتيهما.

وكانت المملكة قد أطلقت أيضًا مبادرة "طريق مكة" التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج "رؤية المملكة 2030 " وتقدم خدمة ترميز وفرز أمتعة الحجاج فى مطارات بلدانهم؛ وذلك لضمان وصولها إلى مقار سكنهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتبدأ عملية "الترميز" التى يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، فى الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" فى مطار جناح الدولى بمدينة كراتشى، بفرز الأمتعة ووضع ترميز ثنائى (باركود) على أمتعة حجاج بيت الله الحرام، تحتوى على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة إلى غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل المعلومات المدونة على أمتعته نفسها.



وعند وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة، ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، فى حين تتولى الجهات المسؤولة بالخدمة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة.

وتهدف خدمة "الترميز" إلى ضمان وصول الأمتعة إلى مقر إقامة كل حاج، إضافة إلى تخفيف وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مطارات بلادهم.