شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة القدس: مذكرة اعتقال نتنياهو فرصة لمحاكمة الاحتلال وستقيد حركته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية، قائلا: "مذكرة الاعتقال تحاول فيها أن تحدث المحكمة حالة من التوازن".

وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن مذكرة الاعتقال فرصة لمحاكمة الاحتلال وستقيد من حركة نتنياهو وعلى إثرها لن يحاول السفر أو الهروب حتى لا يتم القبض عليه.

ولفت أيمن الرقب إلى أن المذكرة خطوة مهمة تأخرت، ونتمنى أن تكون فرصة لمحاكمة الاحتلال، كما أن هذا الأمر سيسرع فى محاكمة الاحتلال وقد يكون محرك لمحكمة العدل الدولية بأن تتعجل فى قراراتها لوقف الحرب على قطاع غزة بشكل أساسى.